Ontspannen Wout van Aert bij de ploegenpresentatie van Parijs-Roubaix: “Mathieu is de topfavoriet, kijk maar naar Milaan-Sanremo en de Ronde”

Wout van Aert hoopt dat hij zondagmiddag geen last heeft van de sinds de Ronde van Vlaanderen gekneusde ribben die na de ploegverkenning nog opspeelden. Hij haalde in Compiègne het voornamelijk Franse publiek op zijn hand toen hij de speaker antwoordde dat hij “het nog niet wist of hij opnieuw een cadeau zou uitdelen in het geval hij samen met Christophe Laporte voorin de piste opreed”. “Laat ons duidelijk zijn: Mathieu van der Poel is de topfavoriet”, aldus een heel ontspannen Wout van Aert die tijd nam om verschillende televisiezenders te woord te staan.