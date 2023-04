Nieuw boek brengt Britse royals alweer in verlegenheid

In Groot-Brittannië verschijnt binnen enkele dagen een nieuw boek over het leven van koning Charles. “Our king: Charles III - The Man and the Monarch” is een biografie geschreven door royaltywatcher Robert Jobson. The Daily Mail kon al enkele passages inkijken en die blijken toch weer vooral de onenigheid binnen de familie te onderstrepen.

De biografie werd al geschreven voor de Netflix-documentaire rond Harry & Meghan uitkwam. Ook Harry’s boek ‘Reserve’ kwam pas uit nadat het boek van Jobson afgewerkt is. En toch lijkt het verhaal de signalen te bevestigen dat het al een tijdje goed scheef zit met de relaties binnen de koninklijke familie.

Dat was al zo toen koningin Elisabeth stierf, schrijft Jobson. In de dagen na haar dood leken broers Harry en William elkaar even gevonden hebben in rouw, toen ze samen met hun echtgenotes uit Windsor Castle kwamen om met allen tezamen de menigte te begroeten. Het was William’s idee om een teken van eenheid te tonen ter ere van hun grootmoeder. Alleen ging het allemaal om een toneeltje. In de praktijk zou de actie een zware inspanning hebben gevraagd van de prinsen en hun vrouwen. Volgens een bron binnen het koningshuis noemde prinses Kate de wandeling één van de moeilijkste dingen die ze ooit heeft moeten doen.

© AP

Harry’s relatie met de rest van de familie werd moeilijker en moeilijker toen hij besloot Buckingham Palace te verlaten en samen met Meghan in de Verenigde Staten te gaan wonen. Een beslissing die ook koningin Elisabeth destijds niet heel goed begreep, maar zij bleef wel een redelijke band onderhouden met haar kleinzoon. Harry belde haar geregeld op vanuit Californië, valt te lezen in het nieuwe boek. Daarbij vroeg hij soms om geld. De koningin verwees hem daarop door naar Charles, omdat ze zelf niet wou tussenkomen in de vader-zoonrelatie. Maar telefoontjes tussen Charles en Harry leverden niets op. Nadat Harry zijn vader om geld bleef vragen, stopte Charles zelfs met de telefoon op te nemen. Toen de koningin haar zoon vroeg waarom hij Harry niets had gegeven, antwoordde Charles dat hij geen bank is.