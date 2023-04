KV Kortrijk houdt degradatieconcurrent Eupen in bedwang en kan verlengd verblijf in eerste klasse al ruiken

KV Kortrijk laat opnieuw een unieke mogelijkheid op de redding liggen. Het wist in eigen huis niet te winnen van Eupen, maar als KV Oostende en Zulte Waregem dit weekend niet weten te winnen, zijn de Kerels gered. Deze wedstrijd is er wel opnieuw eentje om snel te vergeten voor KVK.

Winnen en de redding was binnen voor KV Kortrijk. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Eupen greep de thuisploeg meteen bij de keel, want het wou ook een goede zaak doen met oog op de redding, het stond voor de wedstrijd amper drie punten onder KVK in het klassement. N’Dri dreigde als eerste, Peeters volgde meteen met een schot over het doel van Vandenberghe. Een duidelijke waarschuwing aan het adres van KVK. Een verwittigd man is er twee waard, maar bij rood-wit leken ze dat spreekwoord niet te kennen. Charles-Cook mocht de hele Kortrijkse defensie tureluurs draaien en kon zijn knappe actie bekronen met een doelpunt. Het werd 0-1 en dat was zeker niet gestolen. Toch ging het feestje niet door: de VAR greep terug naar een vorige fase, waar N’Dri de bal tegen zijn hand kreeg.

© BELGA

Geen topmatch

De vroege storm van Eupen ging wat gaan liggen en dat KV Kortrijk wat ruimte om zijn neus eens aan het venster te steken. Kapitein D’Haene bracht enkele goede balletjes voor doel, zijn handelsmerk, en dat bood mogelijkheden voor een toren als Avenatti. Echter kon de boomlange Uruguayaan doelman Moser niet verontrusten. Voor de rest was het vet wat van de soep in de eerste helft.

We bleven ook in de tweede helft op onze honger zitten tot Peeters ons plots wakker schudde met een slimme vrije trap. De spelmaker van de Panda’s krulde het leer naar een onverwachte hoek, maar doelman Vandenberghe keepte attent. KV Kortrijk bediende Eupen meteen van antwoord. Messaoudi haalde uit en zag zijn bal, via het been van een Eupen-verdediger, op de lat uiteenspatten. Eindelijk eens wat opleving in het Guldensporenstadion, iets waar de thuisfans lang moesten op wachten. De match stevende rustig af op een gelijkspel. Opnieuw geen snelle zekerheid op het behoud. Volgende week wacht er een tripje naar Antwerp voor KVK, Eupen ontvangt Zulte Waregem.

© BELGA

KV Kortrijk: Vandenberghe, Wasinski, Watanabe, Silva, D’Haene (90’ De Neve), Mehssatou, Selemani, Kadri, Messaoudi (71’ Loncar), Avenatti, Henen (71’ Bruno).

Eupen: Moser, Van Genechten (81’ Diakité), Davidson, Filin, Paeshuyse, Lambert, Baiye, Peeters, Charles-Cook, N’Dri (65’ Gassama), Prevljak (81’ Alvarez).

Doelpunten: geen.

Gele kaarten: 45’ Mehssatou (fout), 54’ Watanabe (protest), 70’ Peeters (protest), D’Haene (fout), 85’ Paeshuyse (fout).

Rode kaarten: geen.

Scheidsrechter: Jonathan Lardot.

Toeschouwers: 6 707.