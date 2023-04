Jonas Vingegaard zet de puntjes op de i met solozege in slotrit en eindwinst in Ronde van het Baskenland

Jonas Vingegaard is de eindwinnaar van de 62e Ronde van het Baskenland. De 26-jarige Deen zette zaterdag de puntjes op de i in de lastige slotrit. Na 137,8 kilometer kwam hij solo aan in Eibar. De Brit James Knox werd tweede, Ion Izagirre won de sprint om de derde plaats.

De kers op de taart zetten door in de slotrit zelf als leider aan te vallen: dan ben je de sterkste man in koers. Jonas Vingegaard trok op de Izua zelf in het offensief, de Deen had al meer dan een halve minuut voorsprong op de rest van het pak. Op de Urkaregi, de slotklim, breidde de Tourwinnaar zijn voorsprong nog wat uit.

Uiteindelijk kwam Vingegaard in de straten van Eibar solo aan, 47 seconden na hem eindigde James Knox. De Brit was weggereden uit de groep der favorieten en eindigde knap tweede. In de strijd om het podium sprintte Ion Izagirre naar plek drie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vingegaard heeft in de eindstand 1’12” voor op de Spanjaard Mikel Landa. Izagirre is op 1’29” derde. Vingegaard is de eerste Deen op de erelijst, waarop hij de Colombiaan Daniel Martinez opvolgt. Hij zit aan acht seizoenszeges. In het Baskenland won hij naast de zesde ook de derde en de vierde rit. In februari boekte hij drie ritzeges en eindwinst in de O Gran Camino (2.1).