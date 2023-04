Lotte Kopecky baalt na ware pechdag in Parijs-Roubaix: “Ik dacht dat mijn voet gebroken was”

Het mocht niet zijn voor Lotte Kopecky. De topfavoriete kwam zwaar ten val in de achtervolging op de kopgroep, knokte wel nog sterk terug maar geraakte net niet meer bij de kopgroep. In de groep der favorieten sprintte ze nog naar een zevende plek. Een mooie ereplaats, al was Kopecky uiteraard ferm teleurgesteld na afloop.

Een ferm teleurgestelde Lotte Kopecky voor de camera na afloop, hoe zou je zelf zijn. Onze landgenote was sterk bezig om de kopgroep bij te halen, toen op 37 km van de meet het noodlot toesloeg: Longo Borghini ging tegen de grond, Kopecky kon een val niet vermijden. “Eerlijk? Ik dacht dat ik niet verder zou kunnen”, wist Kopecky na afloop. Er reed iemand over mijn voet en ik dacht serieus dat die gebroken was. Maar het is Parijs-Roubaix, dan wil je niet opgeven. Ik hinkte recht en ging door, maar we komen spijtig genoeg net niet bij die kopgroep.”

Kopecky en de andere favorieten strandden uiteindelijk op twaalf seconden van de kopgroep van zeven, met daarin haar ploeggenote Femke Markus. Maar ook haar ploeggenote ging op de piste tegen de grond. Een ware baaldag voor SD Worx dus.

“Het is Parijs-Roubaix, pech hoort nu eenmaal bij deze koers, maar ik kan niet wegsteken dat het enorm zuur voelt. Het was niet aan ons om de kopgroep te controleren, maar wellicht was onze tactiek ook niet volledig juist. Dat kan ik nu niet zeggen, daar moeten we met de ploeg over nakaarten”, aldus Kopecky.