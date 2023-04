Daniel Munoz mist topper tegen Standard door hamstringblessure

KRC Genk-trainer Wouter Vrancken kan morgenavond in Luik geen beroep doen op Daniel Munoz. De rechtsachter liep vorige week tegen Oud-Heverlee Leuven een hamstringblessure op en raakt niet op tijd fit.

Munoz ontbrak eerder deze week ook op training in Genk. Hij werkte een individueel indoorprogramma af, om zijn hamstring te sparen. “Ik ga met hem geen risico’s nemen”, vertelde trainer Vrancken gisteren nog over de Colombiaan.

Zo blijkt ondertussen, want Munoz maakt geen deel uit van de Genkse selectie die morgen naar Luik trekt. Wel van de partij: Angelo Preciado - zijn verwachte vervanger - en Rasmus Carstensen, die eerder deze week ook nog last had van zijn hamstring.

De selectie van KRC Genk:

Vandevoordt, Chambaere, Leysen; McKenzie, Sadick, Arteaga, Carstensen, Cuesta, Preciado; Aziz, Heynen, Castro, Trésor, Hrosovsky, Ait El Hadj, Oyen, El Khannouss; Samatta, Sor, Paintsil.