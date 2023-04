Wat een verrassing: vroege vluchter Alison Jackson wint Parijs-Roubaix bij de vrouwen, baaldag voor Kopecky en SD Worx

Vooraf keek iedereen naar Lotte Kopecky als favoriete om na de Ronde van Vlaanderen ook Parijs-Roubaix te winnen, met een beresterke SD Worx-ploeg langs haar zijde. Hun grootste tegenstanders: het Trek-Segrafedo van Elisa Longo Borghini. Beide ploegen stuurden dan ook een renster mee in een kopgroep van 18 om de boel te controleren.

Opvallend: in die vlucht allemaal enkelingen, enkel Jumbo-Visma en Movistar hadden geen renster mee voorin. De kopgroep kreeg een grote voorsprong van boven de vijf minuten, een gewaagde keuze van het peloton. Parijs-Roubaix staat gekend voor haar hectiek en dat was bij de vrouwen niet anders: meermaals gingen rensters door nervositeit tegen de vlakte.

Kopecky opent zelf de debatten!

Op de kasseistrook van Auchy zag Kopecky haar moment: onze landgenote sprong van op de kop weg van de andere favorieten en opende de jacht op de kopgroep. Ze liet o.a. Longo Borghini en Brand van Trek-Segrafedo terugkeren, net als nog enkele schaduwfavorieten.

Op Mons-en-Pévèle, de eerste vijfsterrenstrook van de dag, keken Kopecky en co te veel naar elkaar, enkele rensters kwamen aansluiten bij het elitegroepje, dat nog een kleine drie minuten goed te maken had op de koplopers.

Topfavorieten tegen de vlakte, kansen op de zege weg?

Terwijl Kopecky en de andere favorieten op weg leken om de kopgroep in te rekenen, sloeg het noodlot toe. Op een vettige kasseistrook ging Elisa Longo Borghini tegen de vlakte en daarbij nam ze zowat alle andere favorieten mee in haar val. De grootste slachtoffers: Sanne Cant en Lotte Kopecky. Cant werd met een ferm bloedend gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis.

Kopecky kon uiteindelijk verder, maar verloor een pak tijd. De topfavoriete leek uitgeteld voor de zege. De kansen voor de kopgroep namen zo een pak toe, met daarin een sterke Jesse Vandenbulcke.

Beresterke Wiebes brengt Kopecky terug

Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini en Marianne Vos hadden 40 seconden achterstand op de andere favorieten en 2 en een halve minuut op de kopgroep: een zege leek heel ver weg. SD Worx moest alles uit de kast halen: sprintster Lorena Wiebes zette zich op kop voor Lotte Kopecky. De Nederlandse reed zich volledig leeg in dienst van haar ploeggenote, waardoor de favorieten weer samenkwamen.

Maar voor hen reed op vijftien kilometer van de meet nog steeds een groepje van zes vluchters uit. De groep der favorieten moest dus iets gaan doen: Georgi viel aan, Longo Borghini reageerde, de rest sloot aan. Op negen kilometer van de meet kwam het zo goed als volledig samen, zeven rensters – met daarbij landgenote Marthe Truyen – had nog tien seconden bonus op de favorieten. Te weinig, toch?

Vroege vluchtster Alison Jackson doet het!

Maar hoe dichter we bij Roubaix kwamen, hoe groter de voorsprong van de koplopers. Tien seconden werden er plots twintig, met nog maar vijf kilometer te gaan. Het was nu of nooit voor de topfavorieten: Longo Borghini viel aan, het gat werd terug tien seconden.

Maar het viel opnieuw stil en voorin bleven de zeven koplopers goed doordraaien. Ja hoor, de winnares zat vooraan! SD Worx had met Markus nog een pionnetje daarin voor de zege, maar ook zij kwam ten val: wat een baaldag voor de ploeg van Kopecky. Op de piste van Roubaix pakte Alison Jackson de zege, voor de Canadese van EF Education de mooiste zege uit haar carrière. Katia Ragusa eindigde tweede, onze landgenote Marthe Truyen sprintte naar een derde plek. Wat een knappe koers van de 23-jarige renster van Fenix-Deceuninck. Lotte Kopecky sprintte in de groep der favorieten nog naar plek zeven, een pijnlijke troostprijs.