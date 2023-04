Sander Gillé en Joran Vliegen plaatsen zich voor finale na felbevochten wedstrijd in Portugal

De Limburgers, de vierde reekshoofden, versloegen in de halve finales het Portugese duo Nuno Borges en Francisco Cabral in twee felbevochten sets: 7-6 (7/4) en 7-6 (7/4). De partij duurde 1 uur en 50 minuten.

In de finale wachten de Ecuadoraan Gonzalo Escobar en Fransman Fabien Reboul, die het derde reekshoofd vormen, of de Serviërs Nikola Cacic en Miomir Kecmanovic.

De 32-jarige Gillé (ATP 47 dubbel) en de 29-jarige Vliegen (ATP 48 dubbel) wonnen in het verleden samen zes ATP-titels, waaronder een dit jaar in het Indiase Pune. Voordien waren ze in 2021 de beste in Singapore. In 2020 veroverden ze in Nur-Sultan (nu Astana) de eindzege. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. Ze hebben ook twee verloren finales op de teller, in München (2021) en Kitzbühel (2019).