Favoriet Mathieu van der Poel is klaar voor Parijs-Roubaix: “Ik ben altijd hongerig, het gevoel zit zeer goed”

Een man in bloedvorm die klaar is om een nieuw monument aan zijn palmares toe te voegen: Mathieu van der Poel straalde vertrouwen uit na de ploegenvoorstelling voor Parijs-Roubaix van morgen. “Het is een monument hé, dan wil je absoluut winnen!”

Woensdag reed hij verrassend nog de Scheldeprijs, waar hij de modelploegmaat speelde voor Jasper Philipsen, morgen moet hij alweer aan de bak in Parijs-Roubaix. Topfavoriet Mathieu van der Poel was blij met zijn vorm van woensdag. “De Scheldeprijs op woensdag was de ideale voorbereiding naar morgen toe”, blikt de Nederlander terug. Ik voelde bij m’n voorbije twee deelnames in Roubaix altijd wat decompressie na de Ronde, en deze koers op woensdag was volgens mij de perfecte oplossing. Uit een koers haal je nog altijd een pakje meer dan uit een training, dus het heeft me deugd gedaan.”

Geen verhaal van de Grote Twee

In de Ronde van Vlaanderen was Van der Poel weer beresterk, maar toch strandde hij niet op het hoogste schavotje. “Ik ben altijd hongerig, dat kon je ook wel zien in de Ronde. Jammer genoeg botste ik daar op een beresterke Tadej Pogacar, maar morgen is een nieuwe kans. Parijs-Roubaix is een heel vreemde koers, het is moeilijk om een bepaald gevoel uit te drukken over deze koers. “

Net als in de Ronde van Vlaanderen kijkt iedereen weer naar de Grote Drie, al is het in Parijs-Roubaix de Grote Twee: Tadej Pogacar staat niet aan de start in Compiègne. Dan maar Mathieu van der Poel versus Wout van Aert, al ziet de Nederlander het zelf niet zo: “Ik zou niet zeggen dat het enkel tussen Wout en ik zal gaan. Er zijn hier nog meer sterke renners aan de start die kans maken. Bovendien moet je in Parijs-Roubaix wat geluk hebben, hier is alles mogelijk.”

Geen fan van kasseien

De winnaar van Milaan-Sanremo is in goeden doen en gaat vol voor de zege morgen, al wordt dat niet gemakkelijk. “Over het algemeen gaat het heel goed. Of ik een bepaalde tactiek heb voor morgen? Hoh, tactiek is niet zo belangrijk in deze koers. Je moet ook veel geluk hebben. Ik rijd eigenlijk niet graag over de kasseien. Zeker tijdens de verkenning zag ik wel af, in de koers zal dat wel meevallen. Maar ik rijd niet op de kasseien voor m’n plezier (lacht).”

Ondanks het dus misschien een koers is die hem minder ligt dan de Ronde, zal Van der Poel er alles aan doen om hier wel te zegevieren. “Het is een monument hé, dan wil je absoluut winnen. Dat ik de topfavoriet ben? Dat is fijn, maar alles kan.”