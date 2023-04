Bestelwagen belandt in bermpje op baan van Peer naar Meeuwen

Oudsbergen

Een bestelwagen kwam zaterdagvoormiddag tot stilstand in het bermpje van de Peerderbaan in Meeuwen. De automobiliste had de controle over het stuur verloren en kwam ze in de scheiding van het fietspad en de weg terecht. Vervolgens nam ze over een langere afstand de beplanting mee. Ambuce Peer kwam ter plaatse en bracht de bestuurster over naar het ziekenhuis. gvb