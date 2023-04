Geen Old Firm-zege voor Nicolas Raskin: Celtic dient eeuwige rivaal Rangers een mokerslag toe na verdiende overwinning

Nicolas Raskin is er niet in geslaagd om de zege te pakken tegen grote rivaal Celtic. Rangers verloor de Old Firm met 3-2. Celtic vergroot zo zijn voorsprong tot twaalf punten.

Rangers, met een fitte Nicolas Raskin aan de aftrap, verloor in de Old Firm bij grote rivaal Celtic met 3-2. Kyogo Furuhashi (27. en 63.) was met twee goals beslissend voor de thuisploeg. De Japanse topschutter in de Schotse Premier League zit intussen aan 22 goals. Ook Jota (73.) trof raak voor Celtic. Voor Rangers volstonden de twee goals van kapitein James Tavernier (45. en 79.) niet. Raskin stond bij de bezoekers de hele wedstrijd tussen de lijnen.

Koploper Celtic vergroot in de tussenstand na 31 wedstrijden haar voorsprong tot twaalf punten op eerste achtervolger Rangers. Er staan nog twee speeldagen in de reguliere competitie in Schotland op het programma. Nadien beginnen de play-offs. Celtic en Rangers zijn al geruime tijd zeker van een plaats in de top zes, die recht geeft op deelname aan de kampioenschapsplay-offs.