Hasselt

Het sociale conflict bij Delhaize wordt grimmiger. De directie stuurde zaterdag deurwaarders naar verschillende stakingspiketten voor de gesloten winkels in eigen beheer. In Limburg bleef alleen de supermarkt in Hasselt gesloten. Het stakingspiket verliet vlak na de middag de poort, maar de winkel blijft gesloten tot dinsdag.