Komt de strijd om Bachmoet in zijn laatste fase? Russen hebben stadscentrum in handen, Zelenski maakt opening naar terugtrekking

Het centrum van Bachmoet lijkt in Russische handen te zijn gevallen. De strijd om het Oost-Oekraïense stadje woedt al sinds augustus vorig jaar, en kostte volgens westerse schattingen al het leven aan zo’n 30.000 Russische soldaten. Maar ook aan Oekraïense zijde is het offer groot.

Het Britse ministerie van Defensie stelde vrijdag in zijn dagelijkse inlichtingen-update dat de Russische bezettingsmacht in de afgelopen dagen “momentum heeft herwonnen” in de veldslag om Bachmoet. Volgens de Britten is er een grote kans dat de opmars te danken is aan het “pauzeren” van het langlopende conflict tussen de Russische legerleiding en de huurlingen van de Wagner-groep.

Beide partijen vechten zij aan zij in Oekraïne, maar verschillen nogal eens van tactische opvattingen. Zo laat Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zich regelmatig laatdunkend uit over de prestaties van de Russische defensietroepen.

© AFP

Rivier

Inmiddels zou de westelijke oever van de Bachmoetovka – de rivier die van noord naar zuid dwars door het stadje loopt – volledig in Russische handen zijn. Volgens de Britten werden er ook al Russen gespot aan het spoorwegstation. Daarmee heeft het er alle schijn van dat het stadscentrum – dat ingeklemd ligt tussen de spoorweg en de rivier – eveneens in handen is van Russische troepen. Begin deze week claimde Prigozjin al het gemeentehuis te hebben bezet.

Een Oekraïense militaire functionaris zei vrijdag bij persagentschap Reuters dat de Oekraïense strijdkrachten nog altijd standhielden in Bachmoet, maar de woordvoerder van het Oekraïense Oostelijk Militair Commando, Serhiy Cherevatyi, bevestigde daarna wel dat de Oekraïense troepen zich “in een moeilijke situatie” bevinden. Al voegde hij er wel meteen aan toe dat de Russische successen ten koste gingen van een hoge prijs.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin claimde begin deze week al het gemeentehuis van Bachmoet te hebben bezet. — © via REUTERS

Terugtrekking?

Tijdens zijn bezoek aan de Poolse hoofdstad Warschau zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski woensdag dat hij zijn troepen definitief zal terugtrekken uit Bachmoet zodra er een risico op omsingeling bestaat.

Hoewel het stadje volgens de meeste westerse militaire analisten namelijk geen groot strategisch belang heeft, is Bachmoet – dat voor de oorlog zo’n 70.000 inwoners telde – wel een regionaal logistiek centrum. Voor de Russen zou het van pas kunnen komen als logistiek knooppunt voor het vervoer van soldaten en militair materieel, en zo dienen als ‘springplank’ om verder op te rukken naar de middelgrote steden Kramatorsk en Slovjansk, die enkele tientallen kilometers verder in het westen liggen. De grote vraag is echter hoeveel van de lokale infrastructuur nog intact is na maanden aan verwoestende artilleriebeschietingen. De spaarzame beelden uit de stad doen inmiddels vooral denken aan de totale verwoestingen van de loopgravenstrijd uit de Eerste Wereldoorlog.

Maar er is natuurlijk ook het mentale aspect. De inname van Bachmoet zou een zeldzaam militair succes betekenen voor het Kremlin, sinds het begin van de oorlog meer dan een jaar geleden.