Hulpverlener steelt schaamteloos geld uit woning terwijl moeder wordt gereanimeerd

Een 58-jarige verpleger kreeg een gevangenisstraf van 18 weken opgelegd nadat hij geld stal uit een woning van een bejaarde vrouw in het Britse Shrewsbury. Op camerabeelden, die de zoon van de vrouw op Facebook plaatste, is te zien hoe de verpleger 60 pond van een kastje grist en het in zijn broekzak steekt. De vrouw werd op dat moment gereanimeerd door drie andere hulpverleners, maar stierf even later. “Dit maakt me misselijk”, vertelt zoon Mike Drage.