Hoog bezoek in de Hel! Patrick Lefevere volgt Parijs-Roubaix voor vrouwen in de volgwagen: “Ik ga met grote ogen kijken”

Patrick Lefevere heeft behalve zijn mannenteam Soudal-Quick Step sinds kort ook een vrouwenteam in het wielrennen: AG Insurance-Soudal Quick Step. Parijs-Roubaix is een wedstrijd die de troepen van Lefevere altijd goed heeft gelegen, een ideale gelegenheid dus voor de grote baas om de vrouwenkoers eens van heel dichtbij mee te maken. Lefevere dook zaterdag op aan de start en volgt de wedstrijd vanuit de volgwagen.

Volg de vrouweneditie van Parijs-Roubaix hier LIVE!

“Morgen mag ik niet mee”, lachte Lefevere, die zaterdag in de passagiersstoel plaatsneemt naast de Nederlandse ploegleider Servais Knaven, voor de start in een interview met Sporza. “Servais heeft veel ervaring in deze wedstrijd, hij heeft hem zelf gewonnen en vorig jaar heeft hij hem als ploegleider met Dylan van Baarle gewonnen. Ik kan zelf rijden, ik heb een licentie. Maar dat gaan we niet doen (lacht).”

“Ik wilde het eens meemaken, het is een van de enige koersen - zo niet de enige, denk ik - waarbij de vrouwen op zaterdag rijden en de mannen op zondag. Dat geeft me de kans om de twee te beleven”, gaf Lefevere mee. “Ik ga me tactisch ook niet laten gelden. Ik ben niet ervaren genoeg om lessen te geven aan de meisjes of aan Servais, ik ga met grote ogen kijken.”

Dynamiet uit de zakken halen

De grote patron van Soudal-Quick Step gaf bij Sporza ook toe dat hij zijn nieuwe avontuur in het vrouwenwielrennen toch wat onderschat heeft. “We hebben 37 vrouwen, wat heel veel is. Door de sponsoring van AG Insurance konden we ons dat permitteren, we wilden een kweekvijver ontwikkelen. Maar dat is een beetje misgelopen. We hoopten een mix te kunnen maken van U23-rensters en profrensters, maar dat mocht niet omdat we geen WorldTour-ploeg zijn. Daardoor is het soms moeilijk om iedereen te laten koersen.”

Lefevere werd tot slot ook gevraagd naar de wedstrijd bij de mannen van zondag. “We zullen het dynamiet uit onze zakken moeten halen, er wordt de laatste jaren veel meer gecontroleerd gereden. Maar we zullen zien, elke koers moet gereden worden. Een pronostiek? Lotte Kopecky steekt er zo ver bovenuit dat ik moeilijk iemand anders kan kiezen bij de vrouwen. Bij de mannen is het moeilijker, maar ik hoop op Kasper Asgreen.”