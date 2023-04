Regen is derde dag op rij spelbreker in Houston, match Zizou Bergs uitgesteld

Voor de derde dag op een rij was de regen spelbreker op het ATP-graveltoernooi in het Amerikaanse Houston (642.735 dollar). Er kon vrijdag slechts een wedstrijd afgewerkt worden. De achtste finale tussen Zizou Bergs (ATP 167) en de Chileen Cristian Garin (ATP 74) werd verplaatst naar zaterdag.

“We hebben de voorbije twee dagen heel wat regen gehad die onze courts hebben verzadigd. Deze ongewoon koele temperaturen vertragen het droogproces”, stelde toernooidirecteur Bronwyn Greer. “We willen verzekeren dat onze courts in de best mogelijke toestand zijn om ons toernooi dit weekend af te werken. Met dat in gedachten hebben we besloten om vandaag niet te spelen, met uitzondering van de eersterondepartij die diep in de derde set zat.”

Bergs en Garin spelen zaterdag de tweede partij op Court 3. De winnaar van het duel komt later op de dag nogmaals in actie in de kwartfinales.

Bergs werd als lucky loser opgevist nadat de Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 44) afhaakte. Die was als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde, zodat Bergs meteen in de achtste finales aan de slag mag.