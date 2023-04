Euro Hockey League (v) - Gantoise herstelt zich overtuigend van nederlaag

Na 40 seconden leidde het team van Kevan Demartinis al met 2-0. Emilie Sinia trof raak na 18 seconden. Aanvoerster Alix Gerniers (1.) verdubbelde niet veel later de voorsprong. In het vierde en derde kwart zette Ambre Ballenghien (50. en 60.) nog twee strafcorners om. Pembroke Wanderers redde de eer dankzij Rachel O’Brien (59.).

Zaterdag staan in de halve finales het Spaans duel Complutense-Club Campo de Madrid en de confrontatie tussen het Nederlandse Den Bosch en het Duitse Düsseldorf op het programma.

Nieuweling

“We kwamen heel goed uit de startblokken”, stelde coach Kevan Demartinis vast. “Misschien wel te goed. Twee doelpunten binnen een minuut. Dan ga je snel denken dat het werk al gedaan is.”

Nu is Pembroke, dat donderdag met 0-4 onderuit ging tegen Sanse Complutense uit Madrid, op Europees niveau een nieuweling. Daarnaast plegen Ierse teams zich vooral te onderscheiden in ijverig draven en povere hockeytechniek. Pembroke was daarop geen uitzondering.

Er was een praatsessie nodig om het Gentse team na de dreun tegen Madrid weer op de rails te zetten. “We waren er toen niet bij. De speelsters hadden totaal geen energie. Ze waren als verlamd.”

Demartinis, een Zuid-Afrikaan die al jaren in België werkt, beschikt over een ploeg met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar. Ambre Ballenghien (22) is de aanvallende exponent van het gezelschap. Uit een stafcorner maakte ze in de laatste minuut de 4-1. “Die treffer was heel belangrijk voor haar. Ze is een groot talent en wil erkend worden”, aldus Demartinis. Ballenghien heeft zich ook al bij de ambitieuze Red Panthers, de nationale hockeyploeg, laten gelden. Die richten het vizier op de Olympische Spelen van Parijs. Gantoise mikt voorlopig op een nieuwe Belgische titel.