Olga Leyers getrouwd met modeontwerper Giancarlo Angeletti

Het was Olga zelf, die in november haar verloving bevestigde aan Dag Allemaal. Zij en Giancarlo vormen al iets langer dan drie jaar een koppel. “We nemen elkaar echt zoals we zijn”, vertelde ze eerder. “We gunnen elkaar alles, laten elkaar in onze waarde. We begrijpen elkaar en begrijpen elkaars visie op het leven. We kunnen alles tegen elkaar zeggen en weten dat wat we ook zeggen, dat het altijd goed bedoeld is.”

Toen ze elkaar leerden kennen, had Angeletti al twee kinderen. “Plusmama zou ik mezelf niet noemen”, aldus Leyers. “Ik ben eerder de toffe tante slash babysit. Ik vind het superspeciaal en ben er nu nog meer van overtuigd dat ik kinderen wil. Vroeger zou ik nog getwijfeld hebben, maar nu niet meer. Kinderen helpen je met relativeren. Als ik Giancarlo zijn kinderen zie, bedenk ik dat dit echt het enige is wat voor een ouder telt. Al hoeft het zeker niet meteen.”