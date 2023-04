Van de jongensjaren van Jakobsen tot het verjaardagsfeestje van the Wolfpack: zeven boeken om u wielerlente nog wat meer vaart te geven

Fabio & Julius

Het was in 2015 een simpel idee. Briljant in zijn eenvoud. Menno Haanstra zou twee Nederlands beloften volgen. Niet noodzakelijk de allerbesten, maar gewoon: twee talentvolle tieners op een fiets. En niet voor een dag of een week, maar jarenlang. Acht jaar later is dit het wondermooie resultaat: Fabio & Julius. Van onbekende beloften groeiden Fabio Jakobsen en Julius van den Berg uit tot twee succesvolle profs van WorldTourniveau. Jakobsen werd een gelouterd sprinter, met inmiddels een ritzege in de Tour. Van den Berg is vandaag een gewaardeerde knecht bij EF Education. Op kleurrijke wijze, met veel gevoel voor detail en humor, vertelt Haanstra de opkomst van twee talenten. Soms is dit een klassiek jongensboek over tieners die twijfelen tussen sport en studie. Dan weer is het een schets van de genadeloos harde wetten van de wielerwereld. Een enkele keer is het een thriller: huiveringwekkend is de beschrijving van de val die Jakobsen in de Ronde van Polen ei zo na het leven kost. Maar niet één keer is het een wielerboekje van dertien in een dozijn. Fabio & Julius is meeslepend, beklijvend en uniek. Niks komt gratis in het leven. Je moet er tijd en energie in steken, pas dan komt de beloning. Fabio & Julius is er het mooiste bewijs van.

‘Fabio & Julius’, door Menno Haanstra. Uitgegeven bij De Muur. 223 pagina’s. (****)

Top 1000 van de beste wielrenners ter wereld

Auteur Jacques Sys heeft er een patent op. Aan een peloton heeft hij niet genoeg. Eerder al lijstte hij de 1.000 beste Belgische wielrenners op. Vandaag volgt zijn internationale top 1000. Opnieuw een vuistdik en encyclopedisch monnikenwerk vol namen, fiches, korte bio’tjes en uitgebreide portretten. De duizend renners worden in zes tijdperken verdeeld. Daarbij alle grote namen: van Coppi en Bartali via Merckx en Hinault tot Pogacar vandaag. Stevige namen, met dito levensverhalen. Degelijkheid zonder meer. Maar echt boeiend wordt het als je in de kleinere portretjes duikt. Zoals dat van Fred Rompelberg: de man die op zijn vijftigste aan 268 kilometer per uur door de zoutvlakte van Salt Lake City raasde, mét de fiets. Of dat van Beat Breu, de Zwitserse klimmer die later een erotische wildwestbar opende. Eventueel dat van Palle Lykke, de voormalige schoonzoon van Rik van Steenbergen die betrokken raakte in een smokkelschandaal in de Gentse haven. Bij de 1.000 beste wielrenners zitten vreemde vogels. Sys heeft ze allemaal gevonden. Sportliteratuur met de kracht van het getal.

‘Top 1.000 van de beste wielrenners ter wereld’, door Jacques Sys. Uitgegeven bij Lannoo. 559 pagina’s. (***)

Tot aan de meet

Veel volk woont er niet in het grensgebied tussen koers en poëzie. Maar één man houdt er trouw de wacht. Willie Verheghe is sinds jaren Vlaanderens grootste wielerdichter. ‘Tot aan de meet’ is alweer zijn negende bundel. Een bundel naar zijn beste traditie. Verheghe is de Van Aert van zijn genre. Flandrien, tijdrijder én niet bang voor een slopende Tour. Geen man die zich in één hokje laat plaatsen. Met gedichten die slingeren tussen nostalgische mijmeringen, haast feitelijke biografieën, lyrische vervolgfeuilletons en anekdotische fragmenten. Geen snelle rijmelarij wel verzen vol van beeldspraak, niet zelden opgehangen aan één wielrenner, één wedstrijd, één herinnering. Onze favoriet? Je hebt het kammetje van Anquetil / de zwarte sokken van Armstrong / de sensualiteit van Eros Poli / het ziekenfondsbrilletje van Jan Raas / de Napoleon in Keizer Van Looy / de Kannibaal in Eddy Merckx en / de pocketrenner in Karl Heinz Kunde. / Om nog te zwijgen van de playboy / in Didi Thurau en Mario Cipollini. Aandoenlijk en herkenbaar. Voor liefhebbers van taal en koers.

‘Tot aan de meet’, door Willie Verhegghe. Uitgegeven bij les îles. 279 pagina’s. (**)

Om nooit te vergeten: hoe Remco de Vuelta won

Julius Caesar en Napoleon wisten het al: grote momenten vragen om nauwkeurige chroniqueurs. Christophe Vandegoor, u kent zijn stem van Sporza, was erbij toen er met Remco Evenepoel vorig jaar in september voor het eerst in 44 jaar weer een Belg een grote ronde won. Met de precisie van de betere chirurg reconstrueert hij die memorabele Vuelta van 2022. De wedstrijdfeiten, het gedrum aan de finish, het geslenter op rustdagen, de drukte in perszalen en rennersbussen, het gespeculeer in de coulissen: niks blijft onbesproken. Dit boek teert niet op grote, sensationele onthullingen maar is een anekdotisch tijdsdocument. Met boeiende zijsprongen naar Luik-Bastenaken-Luik en dat al even memorabele WK. Een ideale voorbereiding op het volgende grote doel van Evenepoel straks, de Giro.

‘Om nooit te vergeten’, door Christophe Vandegoor. Uitgegeven bij SKRIBIS. 224 pagina’s. (***)

The Wolfpack Years: 20 toppers en 20 jaar success

Hip-hip, er is er een jarig. The Wolfpack bestaat 20 jaar. Of zo lijkt het toch. In werkelijkheid is het de Quick-Stepploeg rond Patrick Lefevere die de kaarsjes mag uitblazen. Het riedeltje van the Wolfpack – half geuzennaam, half marketing – is van jongere datum. En laat dat het euvel zijn waar we in dit jubileumboek wel vaker op stoten. Een prachtige uitgave, zeer zeker, met zeer fraai fotomateriaal, maar de teksten schommelen net iets te vaak tussen obligaat en hagiografisch – laten we vooral niemand voor het hoofd stoten. Jaar per jaar worden de prestaties en hoofdrolspelers van het team onder de loep genomen. Van Tom Boonen via Mark Cavendish tot Remco Evenepoel, van gewezen verzorger Dirk Nachtergaele tot ploegleider Wilfried Peeters: uitgebreid komen ze aan bod. Maar veel nieuws of origineels steken we niet op. De verjaardag is prachtig, de tekst op het kaartje te onpersoonlijk. Beetje jammer.

‘The Wolfpack years’, door Geert Vandenbon en Frederik Backelandt. Uitgegeven bij Lannoo. 448 pagina’s. (**)

Wielerpioniers uit de lage landen

Zouden ze over honderd jaar nog weten wie Wout van Aert, Jasper Stuyven of Tiesj Benoot waren? Als het van auteur Marco Joosse en uitgeverij les iles afhangt, zeker wel. Al voor de tweede keer bundelt hij een 25-tal portretten van bekende en minder bekende Belgische en Nederlandse wielrenners die actief waren voor 1930. Passeren ditmaal de revue: Cyrille Van Hauwaert, de eerste renner die zowel Milaan-Sanremo als Parijs-Roubaix won en voor de eerste Belgische ritzege ooit in de Tour zorgde. Philippe Thys: drievoudig Tourwinnaar, ondanks een carrière die brutaal verstoord werd door WOI. Henri ‘Ritten’ Van Lerberghe, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 1919 met veertien minuten voorsprong, nog steeds het grootste verschil ooit. Maar doen deze namen bij de trouwste wielernostalgici mogelijk nog een bel rinkelen, voor ruwweg Joseph Pe, Alfred Steux of René Vermandel is dat al minder het geval. Met eindeloos veel zorg, en opgevrolijkt door talloze foto’s waar elke wielerliefhebber week van wordt, heeft Joosse hun carrière en levensverhalen uitgespit. De criticus zal opmerken dat sommige portretten bovenal een lange opsomming van zeges en ereplaatsen, maar zelfs dan blijft dit een huzarenstukje. Dit boek neemt de sluier weg van een vergeten periode van het wielrennen. En mocht u zich afvragen waarom Robert Wancour, bijnaam: de Reus van Wervik’, anders dan Cyrille van Hauwaert nooit doorbrak in het buitenland. Sportwereld kende in 1933 al het antwoord: “Cyriel dronk altijd water en ging nooit laat slapen. Robert dronk nooit water en ging altijd laat slapen.” Heerlijk.

‘Wielerpioniers uit de lage landen (II)’, door Marco Joosse. Uitgegeven bij Les Iles. 245 pagina’s. (***)

Mythische cols, Hors catégorie

Legendarische beklimmingen in de koers. Je moet al een gelouterde prof zijn om ze beter te weten vinden dan Frederik Backelandt. Enkele jaren geleden beschreef hij zijn mooiste dertig cols in het boek ‘Mythische Cols, de 30 machtigste beklimmingen’. In deze heruitgave voegt hij twintig extra cols aan zijn lijstje toe. Denk hierbij aan de Col d’Aspin, de Zwitserse Furkapass of La Planche des belles filles. De succesformule blijft dezelfde : een nauwkeurige beschrijving van de route, doorspekt met allerhande feiten en historische (wieler)weetjes, aangevuld met prachtige beelden van zijn vaste compagnon de route en fotograaf David Stockman. Dit is geen boek vol technische info, wel een bundeling van vijftig prachtige fietsverhalen waarin zowel James Bond als Jan Ullrich en Jeanne D’Arc een bijrolletje vervullen. Leesvoer voor wie zelf wel eens een col oprijdt, maar net zo goed voor wie de bergritten in Giro, Tour of Vuelta onderuitgezakt voor zijn TV volgt.

‘Mythische cols, hors catégorie’, door Frederick Backelandt en David Stockman. Uitgegeven bij Lannoo. 304 pagina’s. (****)