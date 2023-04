Snelwandelen wordt nieuw teamevent op Olympische Spelen in 2024, ook testevents bekendgemaakt

De internationale atletiekfederatie kwam tot een akkoord met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over het format van een nieuw teamevent in het snelwandelen. Aan de gemengde aflossing zullen 25 teams deelnemen. Elke ploeg bestaat uit een man en een vrouw, die een marathon (42,195 km) zullen afleggen in vier onderdelen van ongeveer gelijke afstand. Elke atleet legt twee keer ruim 10 km af (man, vrouw, man, vrouw).

Het nummer vindt op 7 augustus 2024 plaats om 7u30, aan de voet van de Eiffeltoren. World Athletics zal spoedig de kwalificatiemodaliteiten bekendmaken.

Testevents bekendgemaakt

De organisatoren van de Olympische Spelen in Parijs 2024 hebben ook een eerste reeks testevents aangekondigd. Die zullen plaatsvinden tussen juli 2023 en juni 2024.

Vier evenementen zijn op poten gezet om de atleten toe te laten zich vertrouwd te maken met de specifieke infrastructuur voor hun sport. Zo vindt van 9 tot 16 juli 2023 een zeilcompetitie plaats in Marseille. In Parijs worden triatlonwedstrijden gemengde aflossing van 17 tot 20 augustus bij de Pont Alexandre III afgewerkt. Een mountainbikerace is op 24 september voorzien op de Colline d’Elancourt. Op 4 en 5 mei worden hockeymatchen georganiseerd in het Stade Yves-du-Manoir in Colombes.

Negen andere evenementen zijn al gepland door de federaties om te wennen aan de organisatie van de competities. Onder meer de Franse golfkampioenschappen voor jeugd in Saint-Quentin-en-Yvelines (26-27 juli) en het WK roeien voor junioren (2-6 augustus) in het nautisch centrum van Vaires-sur-Marne moeten daarbij helpen.

Onder andere een manche van de World League surfen in Tahiti op de Teahupo’o-site (11-20 augustus) en een wereldbekermanche boogschieten bij Les Invalides in Parijs (19-20 augustus) staan dit jaar op het programma.

Verder is in juli 2023 is een testevent voorzien op Roland Garros om de transformatie van de site voor de bokswedstrijden te bekijken.