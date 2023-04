Familie en vrienden nemen afscheid van Jack (11): “Het was een eer jou in ons leven te hebben”

In Hoevenen (Stabroek) is zaterdagochtend afscheid genomen van de 11-jarige Jack. De jongen overleed vorige week na een ongeval op school in Ekeren.

De 11-jarige Jack raakte op dinsdag 28 maart levensgevaarlijk gewond toen op de speelplaats van de Sint-Vincentiusschool in Ekeren een nieuwgebouwde muur omviel. Twee dagen later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden loopt nog maar alles wijst voorlopig op een tragisch ongeval.

Zaterdagochtend werd in het volgelopen rouwcentrum van Rustpunt in Hoevenen (Stabroek) afscheid genomen door zijn ouders, zusjes, familie en vrienden. Met rood als centrale kleur, de kleur van Jacks favoriete voetbalclubs Antwerp en Liverpool. Zijn grote zus, zijn ouders, grootouders en meter, allemaal gaven ze hetzelfde beeld van ‘Superjack’ of ‘Jackske’; dat van een lieve, goedlachse, behulpzame en slimme jongen die overal graag gezien was, een prachtig zeuneke.

“Bedankt dat ik je mama mocht zijn’

“We deden alles samen, je bent mijn allerbeste vriend. Er blijft nu een gigantische leegte achter, die zullen we nooit kunnen vullen maar net zoals jij zullen we wel altijd proberen”, zei Jacks vader. Hij omschreef Jack als een iemand die altijd dankbaar was voor alle ervaringen, ook als dingen niet helemaal gingen zoals gehoopt. “Elke minuut is een kans om het beter te doen, dat was een van de melige levenslessen die we je meegaven en die jij opnam.”

“Overal waar je kwam sloten mensen je in hun hart, je was een allemansvriend. Bedankt dat ik je mama mocht zijn”, sprak de moeder van de jongen. Ook zijn oom verwoordde het zo: “Lieve sterke, stoere Jack, superheld van ons allemaal. Het was een eer jou in ons leven te hebben.”

De vader van Jack nam het woord. — © Koen Fasseur

“Spelen nu met een man extra”

Dat Jack overal graag gezien was kwam ook terug in de getuigenissen van schoolkameraadjes en zijn ploeggenoten bij de U11 en U12 Royal Cappellen FC. “Je was de lijm van de groep en je hield ervan als de sfeer goed was”, zei de meester van Jacks klas. “Je was een fijne vriend om mee samen te werken. Winnen of verliezen, daar maakte je je niet druk in, als je alles gegeven had was het goed. We zullen aan je denken en zullen over je blijven praten.”

“We spelen vanaf nu met een man extra en zullen elke match strijden en vechten zoals jij het ons hebt voorgedaan, het was een plezier met jou te mogen werken”, vertelde de trainer van Jacks voetbalploeg.

Het laatste woord was voor voetballer Dries Mertens, een idool van Jack. “Ik hoorde dat Jack een voetballer was die zoals ik eigenlijk te klein was en daar heel goed tegen vocht”, zei die in een videoboodschap. “Hij heeft ongelooflijke krachten en superhelden blijven doorleven.”

De urne van Superjack wordt bijgeplaatst op de begraafplaats van Heide-Kalmthout.