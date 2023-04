New York - Sint-Truiden

Truienaren Christa Grossiels (64) en Eddy Plasguy (65) wonnen vrijdagnacht in New York de belangrijkste internationale olijfoliewedstrijd ter wereld. De twee gaven hun job in België op en volgden hun passie naar het Andalusische dorp Almonte. “Nu willen we onze olijfolie nog verkopen in België.”