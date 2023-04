Hasselt

Zondag trekken kinderen massaal de tuin in om paaseieren te rapen. Exemplaren van chocolade of marsepein, maar ook bontgeschilderde eieren van pluimveemakelij. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) geeft tips hoe je best omspringt met de echte eieren. En legt uit waarom een spatje bloed geen probleem is.