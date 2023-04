VIDEO. Zo ziet de splinternieuwe Velodroom in Heusden-Zolder eruit

Heusden-Zolder

De afwerking van de Velodroom in Heusden-Zolder komt in een nieuwe fase. Op dit moment is de aanleg van de houten wielerpiste volledig klaar. Enkel de belijning moet nog gebeuren. In een video van aannemer Vanhout-Houben is te zien hoe mooi de pist er nu al bij ligt. Volgens Veronique Houben van bouwbedrijf Houben in Houthalen-Helchteren volgt nu de gedetailleerde afwerking van de wielerbaan zelf. “We zijn fier dat alles tot nu toe helemaal volgens planning is verlopen. De houten constructie is klaar. Momenteel zijn we bezig met de belijning op de wielerpiste. De sportvloer van het middenplein wordt deze week gegoten. De rest van het gebouw, zoals het horecagedeelte en de vergaderzalen, zit in de afwerkingsfase. Ook de buitenaanleg is gestart. We zitten goed op schema.” De opening van de Velodroom is voorzien tijdens het weekend van 2 september. (zb)