André Hazes krijgt documentaire in Amerika

Een Amerikaanse docu rond André Hazes is in de maak. — © ISOPIX

Vorig jaar was er al ‘Crossroads’, waarin zijn gevecht tegen drank en drugs centraal stond. Maar ook Amerika heeft interesse in een documentaire rond André Hazes Jr. (29). In de Nederlandse talkshow ‘Beau’ vertelde de zanger vrijdagavond dat hij al wordt gevolgd dor een cameraploeg. “Waar ik vandaan kom, waar ik nu sta en wat ik straks ga doen, daar smullen die Amerikanen wel van.”

Leef alsof het je laatste dag is, een mantra waar André Hazes Jr. meer dan ooit naar lijkt te leven. Hij bracht deze week een nieuwe single uit, kondigde nieuwe concerten aan en bevestigde dat hij opnieuw samen is met Monique Westenberg, de moeder van zijn zoontje en de ‘liefde van zijn leven’.

Ongetwijfeld zal het binnenkort allemaal te zien zijn in de Amerikaanse documentaire die rond zijn figuur in de maak is. “Het was voor mij ook een verrassing”, vertelde hij in Beau. Toen hij op vakantie was in Amerika, werd hij naar eigen zeggen benaderd door een productiehuis met de vraag of hij wilde meewerken aan een docu. Een tip van een Amerikaan die een sportschool uitbaat in Nederland.

Plagiaat

“Hij heeft hen gebeld en gezegd dat er hier een zanger rondloopt die veel met zijn gezondheid bezig is, en dat dat best een interessant verhaal zou kunnen zijn. Maar het gaat over meer dan dat.” Waar en wanneer de documentaire precies zal worden uitgezonden, is nog niet bekend.

In de talkshow reageerde Hazes ook nog op de commotie rond zijn nieuwe single Deel van mij. Het refrein leek immers verdacht veel op dat van Fire van de Amerikaanse zanger Gavin DeGraw, een held van Hazes. “Ik zal eerlijk zijn. Lijkt het erop? Absoluut. Is het toeval? Ja. Is het kut? Zeker.” Hij liet wel uitschijnen dat er al een lijntje was gelegd naar het team van DeGraw. “Ik denk dat Gavin denkt: ik vind het wel prima zo.”