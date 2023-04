Brooklyn verovert ticket voor NBA play-offs, Dallas zal er niet bij zijn

In de Eastern Conference is Brooklyn zeker van de zesde stek met 45 overwinningen in 81 wedstrijden. In de eerste ronde van de play-offs spelen de Nets tegen nummer drie Philadelphia. Miami, zevende (43z-38n), verloor met 114-108 in Washington en moet aan de bak in de barrages.

De nummers zeven tot tien komen in de play-ins in actie, waarin zowel in het Oosten als het Westen gestreden wordt voor de laatste twee tickets voor de play-offs. Dallas, vorig jaar finalist in de Western Conference, staat op de elfde stek met 38 zeges en 43 nederlagen. Oklahoma City (39z-42n) verzekerde zich door de nederlaag van Dallas van de tiende plaats. De LA Lakers, zevende (42z-39n), maken nog kans op een rechtstreekse stek in de play-offs na een 121-107 overwinning tegen Phoenix. Dat geldt ook voor New Orleans, achtste (42z-39n), met 113-105 te sterk voor New York. Nummer vijf, titelverdediger Golden State (43z-38n), won met 97-119 van Sacramento maar is mathematisch nog niet zeker van een play-offticket.