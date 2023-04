Specialist nodig? Bereid je voor op een lange wachttijd

Vind maar eens een orthodontist, een dermatoloog of een oogarts. Wie een specialist zoekt, die vindt vooral een wachtlijst. Vaak duurt het maanden tot zelfs jaren voor je op consultatie kunt. Soms is zelfs de wachtlijst afgeschaft, omdat die té lang is. Wij contacteerden honderd specialisten en botsten op een muur van gemiddeld 140 dagen wachttijd. “We vinden het zelf gênant om aan de mensen te zeggen: u bent welkom in januari 2027.”