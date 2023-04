MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wordt reservist in Belgisch leger: “Manier om mijn land te dienen”

Volgens Bouchez was het één van zijn medewerkers die met het idee kwam. “Hij had zijn keuze al gemaakt”, klinkt het in de Franstalige krant. “Dus registreerden we ons als reservist. Ik heb donderdag mijn handtekening gezet. Ik ben Belg, en ik hou van mijn land. Mijn belangrijkste drijfveer? De invasie van Oekraïne. Toen dacht ik: ‘Als dit óns zou overkomen, wat zouden we dan kunnen doen om ons land te verdedigen? Wel, in geval van nood zal mijn land me nu oproepen. Ik heb er echt zin in, het is een manier om je land te dienen.”

“Ik voel steeds meer steun voor Defensie”, aldus Bouchez. “Tijdens mijn eerste contacten ontdekte ik de deugden van het militaire leven, dat mensen met zeer verschillende achtergronden samenbrengt. Dat is leuk en opwindend. Iedereen voelt zich welkom en wordt op dezelfde manier behandeld, dat is ook de sleutel tot samenleven. In mijn functie is het ook interessant om te zien hoe Defensie eigenlijk werkt.”

Aan het einde van zijn opleiding zal Bouchez zich officieel reserveluitenant in het Belgische leger mogen noemen.