Dochter Ellie-Martha (10) geeft papa Regi naar zijn voeten op de radio: “Oei, moet ik één slechte eigenschap vertellen of veel?”

“Wat is papa zijn slechtste eigenschap?”, was de vraag aan het 10-jarige meisje op Q-Music. Het hilarische antwoord? “Oei, moet ik er één vertellen of veel? De eerste: hij maakt slechte mopjes. Twee: hij zit de hele tijd op het toilet. Drie: soms gaat hij helemaal op in zijn gsm en zegt: ‘Dit is belangrijk werk’. Maar als op Instagram scrollen belangrijk werk is, dan wil ik later ook belangrijk werk doen”, klonk het sarcastisch.

Regi kon best lachen om het grappige antwoord van zijn dochter, maar maakte vervolgens toch maar snel “een einde aan het vragenvuur”.