DE GROTE TEST. Sterrenchef Danny Horseele test 34 pakjes boter: “Als Wout van Aert dit eet, wint hij geen koersen meer”

De Grote Test is deze week écht een grote test. Sterrenchef Danny Horseele van restaurant Horseele in Gent ging met zijn mes door liefst 34 pakjes ongezouten roomboter. Op zoek naar dé beste boter om mee te bakken of te serveren bij de paasbrunch. Zijn commentaar na deze botermarathon? “Geef me die beste nog eens, daar blijf je toch van eten? Een groot verschil met de slechtste. Die lijkt in een zeepcentrale gemaakt in de plaats van een melkerij. Ideaal voor wie van de dokter geen boter meer mag eten.”