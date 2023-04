Lotte Kopecky kan als eerste vrouw ooit de Ronde én Roubaix in hetzelfde jaar winnen: deze tien mannen deden het haar voor (en sommigen zelfs meermaals)

Lotte Kopecky kan zaterdag in de voetsporen treden van onder meer Tom Boonen. ‘Tornado Tom’ won in 2005 en 2012 op een week tijd zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix, een huzarenstukje dat ook Kopecky kan verwezenlijken. — © Peter Malaise/BELGAIMAGE

Schrijft Lotte Kopecky wielergeschiedenis? Dat is zaterdag de grote vraag. De beste Belgische renster van het moment kan de eerste vrouw ooit worden die de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in hetzelfde jaar wint. Het zou een waar huzarenstukje zijn waar ook bij de mannen nog niet veel renners in geslaagd zijn.

Dat nog geen enkele vrouw erin slaagde om de historische dubbel Ronde-Roubaix te realiseren, is op zich niet vreemd. Zaterdag wordt immers pas voor de derde keer ooit een Parijs-Roubaix voor vrouwen georganiseerd. De twee vorige winnaars, Elizabeth ‘Lizzie’ Deignan (2021) en Elisa Longo Borghini (2022), konden in het jaar van hun zege in de Hel van het Noorden geen aanspraak maken op winst in de Ronde: zij werden daar respectievelijk 18de en 33ste.

Kopecky was er vorig jaar al heel dichtbij in Roubaix, want een week na haar zege in de Ronde van Vlaanderen werd ze tweede op de befaamde Velodroom. Als onze landgenote dit jaar nog een plekje beter doet en Parijs-Roubaix wint, schrijft ze hoe dan ook geschiedenis als eerste vrouw die de dubbel realiseert. Ze zou daarmee in een illuster rijtje wielrenners terechtkomen. Want ook bij de mannen zijn er niet veel renners die de Ronde en Roubaix in hetzelfde jaar wonnen: slechts tien in totaal.

Acht Belgen, twee Zwitsers

Merkwaardig - of juist niet - is dat van die tien mannen er maar liefst acht Belgen zijn. De allereerste, exact 100 jaar geleden, was echter een Zwitser: dat was Heiri Suter in 1923. Nadien traden Romain Gyssels (1932), Gaston Rebry (1934), Raymond Impanis (1954), Fred De Bruyne (1957), Rik Van Looy (1962) en Monsieur Paris-Roubaix Roger De Vlaeminck (1977) in zijn voetsporen.

Na de dubbel van De Vlaeminck duurde het heel lang voor de dubbel nog eens gerealiseerd werd: in 2003 werd Peter Van Petegem de eerste renner in 26 jaar die erin slaagde. Opvallend genoeg zou de dubbel in de tien volgende jaren nog vier keer (!) gerealiseerd worden: Tom Boonen deed het in 2005 en 2012, de Zwitser Fabian Cancellara in 2010 en 2013. Die twee oude rivalen zijn daarmee ook de enige renners die dat huzarenstukje meermaals verwezenlijkt hebben. (Lees verder onder de foto)

Fabian Cancellara was in 2013 de laatste wielrenner die de Ronde en Roubaix in hetzelfde jaar won. — © AP

Van Baarle bijna

Sinds Cancellara 10 jaar geleden als voorlopig laatste wielrenner de dubbel pakte, zijn sommigen wel nog heel dichtbij gekomen. Spartacus zelf deed het in 2014 bijna voor een derde keer: winst in de Ronde, een week later derde in Roubaix. In 2018 zette Niki Terpstra dezelfde resultaten neer.

Greg Van Avermaet werd in 2017 tweede in de Ronde van Vlaanderen en won een week later Parijs-Roubaix. Dylan van Baarle deed vorig jaar exact hetzelfde. Bij de mannen zal de dubbel er dit jaar hoe dan ook niet inzitten, want Ronde-winnaar Tadej Pogacar zal zondag niet aan de start verschijnen in Compiègne.