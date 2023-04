Opvallend: Wout van Aert zal nieuw bandendruksysteem niet gebruiken in Parijs-Roubaix, enkele teamgenoten van Jumbo-Visma wél

Ook Jumbo-Visma zal zondag in Parijs-Roubaix aantreden met een systeem waarmee de bandendruk tijdens de wedstrijd aangepast kan worden. Het Nederlandse team liet eerder deze week al weten dat enkele renners dat zouden doen en maakte zaterdagochtend bekend wie dat zijn. Wout van Aert zal dat niet doen, titelverdediger Dylan van Baarle is een van de renners die het wél zal gebruiken.

Parijs-Roubaix is een wedstrijd waarin het materiaal nog belangrijker is dan in veel andere wedstrijden: lekke banden zijn op de verraderlijke kasseien immers nooit ver weg. Dat zorgt ervoor dat het bepalen van de bandendruk in de Hel van het Noorden een moeilijke oefening is: een lagere bandendruk vermindert immers het risico op lekke banden en maakt het rijden op de 54 kilometer kasseien ook aangenamer, een hogere bandendruk zorgt dan weer voor minder rolweerstand op normale asfaltstroken.

Team DSM maakte eerder deze week bekend dat het aan de start komt met een innovatieve oplossing: het Scope Atmoz-systeem, waarmee met een druk op een knop de bandendruk kan aangepast worden. Zaterdagochtend is ook officieel bevestigd dat enkele renners van Jumbo-Visma Parijs-Roubaix zullen rijden met het KAPS-systeem, dat dezelfde functie heeft.

Drie renners starten met KAPS

Het KAPS-systeem werd donderdag tijdens de verkenning al gebruikt door enkele renners van de Nederlandse ploeg. Drie van hen zullen het systeem ook in de wedstrijd gebruiken: dat zijn titelverdediger Dylan van Baarle, Christophe Laporte en Edoardo Affini. Wout van Aert, één van de topfavorieten, heeft het systeem eerder al getest maar zal het zondag niet gebruiken. (Lees verder onder de foto)

Dylan van Baarle, de winnaar van vorig jaar, zal zondag het KAPS-systeem gebruiken. — © BELGA

Het systeem werd ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Gravaa. “In december 2022 hebben we tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix een eerste test gedraaid. De resultaten waren positief”, zegt Jenco Drost, Head of Performance Equipment bij Jumbo-Visma. “We hebben de technische voordelen ervaren, maar ook gemerkt dat KAPS zorgt voor meer comfort op de fiets. De renners die het systeem gebruikten, hadden minder last van hun armen na het bedwingen van de zoveelste kasseistrook.”

De renners kunnen de spanning via een druk op de draadloze bedieningsunit op het stuur verhogen of verlagen. De wielen, fietscomputer en bedieningsunit communiceren met elkaar via Bluetooth. Het systeem werd goedgekeurd door de UCI.