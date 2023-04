Brooks Koepka voorlopig alleen aan de leiding in Masters golf, Thomas Pieters moet afwachten of hij de cut haalt

Van Viktor Hovland, Jon Rahm en Brooks Koepka, de drie leiders na de openingsronde van de Masters, kon enkel de laatste zijn ronde afwerken. Koepka lukte een bogeyloze ronde in 67 slagen (-5) na birdies op hole 2, 13 en 14 en holede op hole 8 zelfs een eagle uit. Na 36 holes totaliseert de viervoudige major winnaar en LIV Golf Tour-speler een score van -12.

Jon Rahm die verplicht werd te stoppen op hole 10 is de naaste achtervolger van Koepka. Tijdens zijn negen afgewerkte holes lukte de 28-jarige Spanjaard naast zeven par’s twee birdies (hole 8 en 9) en kent een tussentijdse score van -9.

Als voorlopig derde is amateur Sam Bennett, die meteen voor de grootste sensatie zorgde. De 23-jarige student aan de Texas A&M University en winnaar van de US Amateur 2022 tekende voor de tweede dag op rij een kaart in 68 slagen af. Op een eenzame bogey (hole 4) scoorde Bennett nog 5 birdies wat hem op een totaal van -8 bracht.

© EPA-EFE

Thomas Pieters

Wat Thomas Pieters betreft, kan het nog alle kanten uit aangezien hij 13 van de 18 holes afwerkte. De 31-jarige Antwerpenaar balanceert met een 54ste plaats op de rand van ofwel de cut te missen of toch de finaleronden te kunnen spelen. Het nummer 44 van de wereldranglijst begon onzeker met twee bogeys (hole 1 en 7) en een double bogey op hole 6. Dan schoot het Golf Vlaanderen product wakker met birdies op 8, 12 en 14. Met nog vijf holes te gaan, moet hij minimaal nog een birdie scoren om ronde drie en vier te mogen aanvatten. Anders zullen de 5 nog resterende holes de laatste zijn van Thomas Pieters op het Masters Tournament.

Ook Tiger Woods balanceert met de uitschakeling die nog zeven holes moet spelen. Hij staat voorlopig met +2 en een 50ste plaats aan de juiste kant van de cutlijn. Als hij de cut zou missen, is dat de eerste maal in zijn professionele Masters carrière dat hij niet de vier ronden mag afwerken. Als amateur geraakte Woods in 1996 niet bij de eerste 50 spelers.

Wie zeker al zijn koffers mag pakken, is Rory McIlroy. De Noord-Ier die een score van +5 totaliseerde, moet weer een jaartje wachten om zijn career slam te vervolledigen. Van de 18 LIV Tour Golf-spelers gaan Charl Schwartzel (+3), Bryson DeChambeau (+4), Sergio Garcia (+5), Bubba Watson (+7), Jason Kokrak (+7), Louis Oosthuizen (+7) en Kevin Na (niet gestart omwille van een blessure) geen extra centje ontvangen.