Meer zorgwoningen nu er geen vergunning meer nodig is

Nu er geen omgevingsvergunning meer nodig is voor een tijdelijke zorgunit in de tuin, stijgt het aantal. In 2022 werden er 762 aangemeld, tegenover 487 in 2020. Dat meldt minister van Omgeving Zuhal Demir.

Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen. De coronacrisis heeft die trend nog versterkt. Maar wie een aparte zorgunit of bijgebouw wil realiseren, moest daar vroeger een uitgebreid vergunningentraject voor doorlopen, ook als het ging om een tijdelijke constructie. In 2021 werd de verplichting vervangen door een melding.

Het moet wel gaan om tijdelijke units in functie van zorgbehoevenden en die units moeten in de buurt van de woning geplaatst worden. Er mogen maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen in wonen.