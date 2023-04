Zestig winkels van Delhaize gesloten bij start paasweekend

Zestig van de 128 winkels van Delhaize in eigen beheer zijn zaterdagochtend omstreeks 9.00 uur gesloten. Vooral de winkels in Wallonië en Brussel zijn getroffen. Dat heeft een woordvoerster van de warenhuisketen gezegd. Het distributiecentrum is niet geblokkeerd.

Het bedrijf had vrijdag al laten weten dat het al het mogelijke zou doen om de winkels en het distributiecentrum open te houden tijdens het paasweekend, een belangrijke periode voor de supermarktketen. Het is namelijk een verlengd feestweekend, waarin traditioneel veel omzet wordt gedraaid.

De kans leek dan ook groot dat de vakbonden dat zouden aangrijpen om opnieuw op grote schaal actie te voeren. “Het wordt een flauw weekend voor Delhaize”, voorspelde een vakbondsman vrijdag. Vrijdag zette het bedrijf alvast deurwaarders in aan winkels in Aalst en Ledeberg (Gent), maar zaterdag werden nog geen dergelijke ingrepen gemeld.

De vakbonden bij Delhaize voeren al een maand actie, nadat de directie aankondigde om haar 128 winkels in eigen beheer te willen verzelfstandigen. Heel wat winkels hielden uit protest daarop de deuren dicht, maar de actiebereidheid is de voorbije weken wel aan het afzwakken.