Met Oekraïense elite-eenheid in de vuurlinie van de Russen: “Welkom in onze hel”

Al maanden wordt er hevig gevochten in en rond Bachmoet. De Russische Wagner-troepen boeken vooruitgang in het centrum, maar aan de rand van het stad houdt het Oekraïense leger stand. Onze zusterkrant Het Nieuwsblad volgde CODE 9.2, een speciale eenheid van de 92ste brigade, tot aan de poorten van Bachmoet. Een granaatinslag op amper tien meter brengt de oorlogswaanzin veel te dichtbij. “Welkom in onze hel.”