Honderdduizenden gezinnen in Canada nog steeds zonder stroom door ijsstorm

Twee dagen nadat een ijsstorm in het oosten van Canada aan drie mensen het leven kostte en veel materiële schade veroorzaakte, zitten honderdduizenden gezinnen nog zonder stroom in de provincie Quebec.

Ongeveer 450.000 gezinnen zaten vrijdag om 16.30 uur plaatselijke tijd nog steeds zonder stroom. Dat is al een pak minder dan de 1,1 miljoen gezinnen op het hoogtepunt van de storm. “We weten dat het voor sommige klanten zal duren tot zondag, mogelijk maandag, vooraleer de stroomtoevoer hersteld is”, zei Régis Tellier, woordvoerder van energieleverancier Hydro-Québec.

De stad Montréal, de grootste van de provincie Quebec waar ongeveer de helft van de stroomstoringen zich voordeed, opende zes noodopvangcentra waar bewoners zonder stroom de nacht doorbrachten. De storm trof Quebec en Ontario, de twee dichtstbevolkte provincies van Canada. Het was de grootste stroomstoring in Quebec sinds 1998, toen de provincie wekenlang in chaos werd gedompeld.