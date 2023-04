Roeselare spoelt Europese kater door met cruciale zege tegen aartsrivaal Maaseik

Van vermoeidheid na de Europese bekerfinale was amper sprake bij Roeselare in de topper tegen Maaseik. Mede gedreven door de adrenaline – Maaseik had geen oren naar een mogelijke aanpassing van de kalender – klopten de West-Vlamingen de Limburgse rivalen: 3-1.

Maaseik herpakte zich in de tweede set en blokte, via Reggers, Fornes en Bartos, een mooie kloof op het bord. Koukartsev trachtte het tij te keren maar de kloof die Protopsaltis en co op het bord zetten was niet meer te dichten. Koukartsev en Fasteland zorgden in de derde herneming al snel voor een kloofje. Bartos en Reggers klommen bij 8-8 nog even op gelijke hoogte maar Coolman, de ingekomen Rotty en Koukartsev trokken Roeselare naar de winst. Opnieuw meer spanning in de vierde herneming waarin beide ploegen elkaar geen duimbreed toegaven. Leek Maaseik op weg naar een vijfsetter, een ultiem time-out van coach Vanmedegael leverde Roeselare de winst en de bijhorende drie punten op.

Zo neemt Knack opnieuw de leiding. Voor Leuven is een plaatsje bij de top vier, en dus een Europees ticket, binnen na winst tegen Menen. Nog in de strijd om dat Europees ticket ging Gent zwaar onderuit bij Aalst.Gent blijft vierde, maar voelt Aalst dichter komen. (divb)