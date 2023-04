Elite Gold: winst voor Charleroi en Limburg United opnieuw onderuit

In Elite Gold van de BetFirst BNXT League realiseerde Charleroi op de zesde speeldag een derde zege versus Aris Leeuwarden en ging Limburg United voor de vierde keer onderuit en ditmaal tegen Groningen. Zaterdag is er nog Kangoeroes Mechelen-Heroes Den Bosch, Oostende-ZZ Leiden (live op Play en Pickx Sports vanaf 20u15) en Antwerp Giants-Landstede Hammers uit Zwolle.

Limburg United, zonder Anthony Lambot en Maxim De Zeeuw, geraakt maar niet onder stoom in Elite Gold. De Limburgers gingen in eigen Alverberg onderuit tegen Groningen. Ondanks een sterke partij van Jonas Delalieux (22 punten, 8 rebounds), Toon Ceyssens en Alex Stein ging het na 20-21, 35-38 (rust) en een 58-56 bonusje naar winst voor de Nederlanders. Donar Groningen was in het slotkwart gretiger, verdedigde strak en kwam offensief los. Ex-Antwerp Giant Stephaun Branch loodste met een double-double (23 punten, 10 rebounds) en met de steun van Willem Brandwijk (13 punten, 7 rebounds) en Clay Mounce (22 punten, 7 rebounds) een dartel Groningen naar de 77-88 winst. Met 2 op 6 zakt Limburg United stilaan maar zeker weg naar de onderste regionen van het klassement in Elite Gold.

Spirou Charleroi had het tegen een fel Aris Leeuwarden, dat nog niet kon juichen in Elite Gold, niet onder de markt. De Nederlanders kwamen na 19-12, 40-33 en 65-52 en via onder meer Kris Palsson (23 punten, 8 rebounds) in het slotkwart opzetten. De Spirous hielden via onder meer Jhivvan Jackson (17 punten), Nathan Kuta (15 punten, 12 rebounds) en Alex Libert (16 punten) de belangrijke zege wel nipt in de Dôme. Met 3 op 6 blijft Charleroi in de middenmoot postvatten.

Limburg United-Groningen 77-88Kwarts: 20-21, 15-17, 23-18, 19-32Limburg United: Cale 9, Delalieux 22, Desiron 7, Leemans 2, Stein 15, Lesuisse 8, Ceyssens 10, Dedroog 2, Dammen 2, Hammonds 0Groningen: Taylor 3, Magdevski 9, Gaddefors 16, Brandwijk 13, Mounce 22, Branch 2, Hollanders 0, Olisemeka 2

Charleroi-Aris Leeuwarden 83-78Kwarts: 19-12, 21-21, 22-19, 21-26Charleroi : Fogang 7, Lisboa 1, Prepelic 12, Jackson 17, Kuta 15, Libert 16, M. Samardzic 0, Schoepen 7 V. Samardzic 0, Makwa 2, Izaw Bolavi 6Aris Leeuwarden: Doorson 6, Palsson 23, Veinot 15, Warner 11, Dourisseau 5, Douwes 0, Brandsma 8, Kubank 0, Ross 5