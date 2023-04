Kangoeroes Mechelen, Castors Braine, Liège Panthers naar halve finales, Namur Capitale dwingt belle af in play-offs Top Division Women

In de Top Division Women (eerste klasse vrouwen) hebben Kangoeroes Mechelen (versus Sparta Laarne), Castors Braine (tegen Waregem) en Liège Panthers (tegen Phantoms Boom) zich geplaatst met een sweep voor de halve finale van de play-offs. Namur Capitale won in eigen midden van Kortrijk Spurs. In deze kwartfinale (best of three) is de belle zondag opnieuw in Namen.

Geen problemen voor Kangoeroes Mechelen dat ook de tweede wedstrijd van de kwartfinale en tegen Sparta Laarne na een 44-21 bonus halfweg zegevierde met 101-43. Ook Castors Braine won zonder problemen de tweede wedstrijd van de kwartfinale. Via Abigail Fogg (12 punten, 11 rebounds) en Jessica Lindstrom (16 punten, 9 rebounds) ging het na een 49-25 voorsprong halfweg naar een 94-53 zege tegen Waregem.

Liège Panthers schakelde dan weer Phantoms Boom uit. De club uit de Vurige Stede drukte na een 38-34 bonus door naar een 78-65 overwinning.

Kortrijk Spurs kon geen bevestiging brengen van de stunt in de eerste partij tegen Namur Capitale. De West-Vlamingen verloren na een spannende partij met 62-56 (rust: 38-29). Zondag is in Namen de beslissende belle in deze best of three.

De winnaar van dit duel neemt het in de halve finale tegen Castors Braine op. Kangoeroes Mechelen-Liège Panthers is de tweede halve finale (best of three) in de play-offs van Top Division Women. Ook de finale is een best of three.