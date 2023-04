Seraing zakt als eerste ploeg naar tweede klasse, na twee seizoenen is Luiks sprookje voorbij

Seraing begon het seizoen met weinig succes en verloor meteen zijn eerste vier duels. Ook nadien raakte de motor niet echt op toerental en op 31 oktober gebeurde wat dan altijd gebeurt: trainer José Jeunechamps mocht beschikken. T2 Jean-Sébastien Legros nam over en zingt het - hoewel de resultaten niet beterden - uit tot vandaag.

De Métallos kamperen van begin november in de onderste regionen. Zeges tegen KV Oostende en OH Leuven zorgden in 2023 voor lichtpuntjes in een lange reeks met vooral nederlagen. Hoogtepunt van het seizoen is evenwel een 0-2 winst in de derby bij de buren van Standard, eind september.

De voorbije twee seizoenen was er in het Pairaystadion, dat te midden van de vergane glorie van het Luikse industriebekken aan de Maas zowel schoonheid als tristesse uitademt, weer eersteklassevoetbal te zien. RFC Seraing werd in zijn huidige vorm pas in 2014 opgericht na een handeltje in stamnummers maar is eigenlijk de opvolger van de gelijknamige ploeg, die halverwege de jaren 1990 ophield te bestaan na enkele woelige jaren.

Seraing begon in het seizoen 2014/15 in de tweede klasse. Een competitiehervorming en een passage in de eerste amateurklasse later speelden de Luikenaars in 2020/21 opnieuw op het tweede niveau. Ze eindigden na kampioen Union Sint-Gillis op de tweede plaats, waardoor ze barragewedstrijden afdwongen. Hierin werd eersteklasser Waasland-Beveren verslagen, waardoor de promotie naar het hoogste niveau een feit was.

Ook in zijn eerste seizoen in de Jupiler Pro League (2021/22) stond Seraing met stip bovenaan de degradatielijstjes, maar ontsprongen de Métallos de dans. Ze eindigden, voor een zwak Beerschot dat als hekkensluiter uit eerste klasse zakte, als voorlaatste en versloegen in de barrages RWDM, runner-up uit tweede klasse.

Dit seizoen lukte het dus niet om de criticasters lik op stuk te geven. Dat er deze jaargang drie rechtstreekse dalers zijn, hielp de Luikenaars niet vooruit. Maar met amper vijf overwinningen op de teller in 32 wedstrijden (en 23 nederlagen) gaf Seraing nooit de indruk ook maar in de buurt van het behoud te komen. Seraing sluit het seizoen af met een trip naar Union en een thuisduel tegen Westerlo.