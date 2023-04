Achel zet stap richting groepswinst

Ze mogen in Achel blijven dromen van Europees volleybal. Een knappe 2-3-overwinning op het veld van Guibertin blies de debatten in play-off 2 weer wat extra leven in.

In afwezigheid van T1 Jan Vanvenckenray (herstellende van operatie) nam T2 Renzo De Gaspari bij Achel de touwtjes in handen. Hij zag Guibertin onder impuls van Hofmans en Huysegoms de beste start nemen. In een zeer evenwichtige tweede beurt verkwanselde Fransen eerst nog twee Achelse setballen, maar met een ace zette de jeugdinternational dat bij 24-25 meer dan recht. Ook in de volgende twee sets verdeelden beide teams de buit. Vooral blokkerend werd aan beide kanten van het net sterk gepresteerd, met Van De Voorde en Verweij in een hoofdrol.

Met vier punten op rij zette de sterke Fransen Achel in de tiebreak op een 6-8-voorsprong. Guibertin bleef in de race tot 15-15, maar spikes van Fransen en Smit trokken de Noord-Limburgers uiteindelijk over de streep.

Voor Guibertin was dit de laatste wedstrijd van deze play-off. Axis leidt in de stand met 7 punten, op de voet gevolgd door Achel (6) en Waremme (5). Achel heeft dus alle troeven in handen om volgend weekend op de slotspeeldag thuis tegen Waremme de groepswinst op te eisen. ( rkb)

Sets: 25-18, 24-26, 25-15, 19-25,15-17.

Achel: Staples 11, Verweij 4, Van Leemputten, Medenis 9, Smit 12, Fransen 15. Libero: Claes. Kwamen in: Van Den Borden, Van Dijck 7, Gortzak 2.