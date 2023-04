Kompany promoveert met Burnley en na record naar Premier League: “Wat Vincent heeft gedaan, is iets heel bijzonders”

Het Burnley van Vincent Kompany heeft vrijdagavond met winst tegen Middlesbrough de promotie naar de Premier League afgedwongen. Luton Town kon eerder op de dag in de Championship niet winnen van Millwall (0-0), waardoor de drie punten bij Boro volstonden voor Kompany en co. Ameen Al-Dakhil, die deze winter de overstap maakte van STVV, stond 90 minuten tussen de lijnen.

Burnley kwam al snel op voorsprong bij Middlesbrough, de nummer vier in de Engelse tweede klasse. Ashley Barnes opende al in de 12de minuut de score, zijn 50ste doelpunt voor de Clarets. Burnley was de betere ploeg, maar kreeg vlak na rust het deksel op de neus. De bal ging op de stip na een penaltyfout van Josh Cullen en Chuba Akpom (ex-STVV) knalde de gelijkmaker tegen de netten.

In minuut 66 zette Connor Roberts echter de 1-2 op het bord, wat meteen de uitslag en dus de goal van de promotie bleek te zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vincent Kompany nam vorige zomer het roer over bij Burnley, dat net was gedegradeerd uit de Premier League. Kompany maakte de overstap van Anderlecht. Met een beperkt transferbudget haalde hij spelers als Josh Cullen (Anderlecht), Samuel Bastien (Standard), Manuel Benson (Antwerp), Anass Zaroury (Charleroi) en Vitinho (Cercle Brugge) uit de Jupiler Pro League. Daar kwamen deze winter nog Lyle Foster (Westerlo) en Ameen Al Dakhil (STVV) bij. Die laatste mocht in de kampioenenmatch de 90 minuten volmaken.

De Clarets verloren dit seizoen nog maar twee keer in de competitie, tegenover 25 zeges en twaalf draws. Op het eigen Turf Moor zijn ze al het hele seizoen ongeslagen. Het telt na 39 speeldagen dan ook al 87 punten. Goed voor het record van snelste promotie ooit, aangezien Kompany en co één speeldag beter doen dan Leicester (2014) en Reading (2006).

“Het is nog niet eens Pasen en we zijn er al”, zei de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels en Manchester City tegen Sky Sports. “Er zijn nog zeven wedstrijden te gaan en we vieren nu al feest. We hadden het niet verwacht. Het kost tijd om cohesie in het team op te bouwen. Maar de stress van elke wedstrijd helpt om snel vooruitgang te boeken. We kunnen nu verder en dat is het doel.”

“Wat Vincent heeft gedaan is iets heel bijzonders”

“Wat Vincent heeft gedaan is iets heel bijzonders”, jubelde Burnley-voorzitter Alan Pace. “Het is een complete verrassing, want het was niet ons plan. Vincent en ik hebben het er in de zomer over gehad, we hadden onszelf twee of drie jaar gegeven, dat was ons plan. Ik denk dat je hebt gezien dat er veel magie is gebeurd. Dit team is heel goed. Dat hoor je Vincent elke week zeggen. Ze verrassen ons allemaal, elke dag weer. Ze zijn fenomenaal.”

De bijdrage van Kompany wordt alom gewaardeerd bij Burnley. “Hij heeft ons bevrijd, want hij gelooft in ons, hij gelooft dat we goede spelers zijn en wedstrijden kunnen winnen”, liet middenvelder Josh Brownhill optekenen. “De jongens die hier nog zijn, waren kapot van de degradatie vorig seizoen. We wilden gewoon terug stijgen en ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© REUTERS

© PRESSE SPORTS