Maaseik ziet finalevoordeel uit handen glippen na verlies bij rivaal

En of Knack Roeselare mentaal sterk is. Woensdag grepen de West-Vlamingen nog naast Europees goud. Heel Roeselare zat in zak en as. Maar vrijdag klopten ze aartsrivaal Maaseik. De beslissing over het thuisvoordeel in de titelfinales lijkt gevallen.

Wie dacht dat Roeselare, na de verloren CEV-finale van vorige woensdag, als een geslagen hond voor de dag zou komen, kwam bedrogen uit. De West-Vlamingen toonden véél mentale weerbaarheid. Gesteund door een opnieuw enthousiast thuispubliek startte Knack verschroeiend. Koukartsev en Rotty scoorden zeer vlot en serverend zette Roeselare druk op Maaseik. Over 10-7 ging het naar 20-14. Reggers en Protopsaltis konden een afstraffing nog net voorkomen, maar set één was overduidelijk voor de Knackies.

© VDB

Die sterke lijn konden ze niet doortrekken in set twee. Maaseik daarentegen schakelde een versnelling hoger. Een omgekeerd scenario. De thuisploeg stapelde de opslagmissers op. On-Roeselaars. Greenyard trok blokkerend muren op en liet het ene killblock na het andere optekenen. De organisatie stond op punt en Reggers, Bartos en co. stoomden richting een logische 1-1.Voelde Roeselare dan toch de fysieke impact, door die zware finale van amper twee dagen ervoor? Allesbehalve, want Knack vond haar ritme al snel weer terug. Het ging nu gelijk op tot in moneytime. Protopsaltis was serverend gevaarlijk, maar Roeselare kon rekenen op Verhanneman en een ontketende Fasteland. De middenman kreeg veel ballen van sterke setter D’Hulst en toonde zijn killerinstinct. Invaller Thys bracht Maaseik met een ace terug tot op één puntje (23-22) maar Koukartsev en weer Fasteland deden de hal ontploffen: 2-1.

© VDB

Het werd nu strijden tot het eind. Beide teams hielden mekaar in evenwicht en het werd zeer spannend. Met een killblock zorgde Fornés zelfs voor 22-23. In enkele lange rally’s leek libero Perin met enkele spectaculaire reddingen onverslaanbaar, maar Knack ging er alsnog op en over. Sterke beer Koukartsev knalde Roeselare uiteindelijk naar een deugddoende driepunter. Vergeten is de verloren finale tegen Modena natuurlijk niet maar deze zege in de Clasico is toch een kleine pleister op de wonde.

Maaseik trok puntenloos terug richting Limburg. “We speelden zeker geen slechte match”, vertelde Henri Treial, die goed speelde. “Het kwam aan op details. Op de cruciale momenten kwamen we net tekort. Teleurstellend, want we kwamen naar hier om te winnen. Verrast dat Roeselare sterk voor de dag kwam, waren we niet. Na woensdag waren ze duidelijk extra gemotiveerd. Ze waren klaar voor ons.” Het thuisvoordeel in de titelfinales lijkt naar de rivaal te zullen gaan. “Er zijn nog drie wedstrijden, dus weiger ik al op te geven. We moeten alles blijven geven tot het eind en dan zien we wel. Eerste opdracht volgt woensdag al, thuis tegen Aalst.”

© VDB

Sets: 25-20, 19-25, 25-22, 25-23.

Roeselare: Rotty, D’Hulst, Coolman, Verhanneman, Koukartsev, Fasteland, libero: Deroey. Vielen in: Ahyi, Depovere.