Club Brugge zet AA Gent weer onder druk voor de vierde plek na zege tegen Seraing, dat nu officieel degradeert

Mooi hoeft het in deze fase niet meer te zijn, zeker? Club Brugge was tegen rode lantaarn (en degradant) Seraing allesbehalve top, maar goals van Jutgla en Nusa volstonden om de druk weer bij AA Gent te leggen: 2-0. Het wordt nog razend spannend voor die vierde plaats.

Een spandoek met daarop “Ons blauw-zwart hart bloedt” werd uitgerold in de Noordtribune. Het had uiteraard niks te maken met het klassement, maar alles met het overlijden van clubicoon Birger Jensen. Ook de minuut applaus voor de oud-keeper was meer dan op z’n plaats.

De wedstrijd dan. A must-win game voor Club, zoveel was duidelijk. Ook voor Seraing trouwens, want het had drie punten nodig om nog kans te maken op het behoud. Makkelijk gezegd, als je het hele seizoen nog maar vijf zeges geboekt hebt en amper 26 keer hebt gescoord – het minst van alle ploegen. Zelfs nu zakten de Luikenaars gewoon in, loerend op de counter, maar het duurde 24 minuten vooraleer ze een eerste keer ‘gevaarlijk’ waren. Een schot van Lahssaini vloog ver naast.

Guillaume Dietsch stopt Jutgla af. — © Isosport

Kwelduivel Dietsch

Toegegeven: bij Club was het niet veel beter. Zowel op het veld als ernaast was er weinig enthousiasme en de kansen waren aanvankelijk schaars. Wat pogingen uit de tweede lijn van Onyedika, Jutgla en Lang: daar bleef het bij. Rik De Mil had vooraf gezegd dat het zaak was om de muur te slopen, maar daar slaagde zijn team – met Meijer in plaats van Buchanan als enige wijziging – niet in. Pas halverwege de eerste helft ging die openingsgoal in de lucht hangen. Jutgla werd eerst geblokt, kopte dan een corner over en toen Rits de perfecte voorzet trapte, knikte hij wel hard richting doel, maar te centraal, waardoor Dietsch de bal nog met een kattensprong vanonder de lat kon wegtikken. Dat had de 1-0 moeten zijn.

Guillaume Dietsch dus, de kwelduivel van Club voor rust. De 21-jarige Fransman moest zich een week geleden tegen AA Gent – toen hij vijftig vrienden had uitgenodigd – nog vijf keer omdraaien, maar nu was hij de man. Ook de perfect gemikte kopbal van Vanaken ranselde hij nog op geweldige wijze uit de winkelhaak. Geen Seraing-fan die het live gezien had, want het was combiregeling maar er waren geen bussen. Die van Club vloekten er intussen nog eens op los.

Eerst Vermant

Na rust claimde Lang al snel een penalty, maar de eventuele fout gebeurde buiten de zestien en Wim Smet gaf sowieso geen krimp. Wat later kwam de Nederlander naar binnen en haalde hij uit, maar opnieuw stond Dietsch pal. Wisselen dan maar, om nog wat meer schwung te brengen. Met Skov Olsen, Nusa en Buchanan zat bekend offensief geweld op de bank, maar De Mil koos opnieuw voor de 19-jarige Romeo Vermant om de geblesseerde Nielsen te vervangen. Ook in hachelijke situaties trekt de coach dus de kaart van de jeugd.

Lang was eerst nog lastig op Smet, maar de scheidsrechter gaf goed balvoordeel bij de goal. — © Isosport

We gaan hier niet beweren dat het een gouden wissel was – dat zou flauw zijn – maar kijk: twee minuten maakte Club eindelijk dat verlossende doelpunt. Met dank ook aan de scheids, want na de fout op Lang liet hij terecht doorspelen, waardoor Jutgla het leer met zijn linker in de verste hoek kon knallen. De tiende competitietreffer voor de Spaanse spits, en óf die deugd deed.

Het was nu zaak om de wedstrijd dood te maken, want je weet maar nooit. Een kwartier voor tijd was er plots een enorme kopkans voor de bezoekers, die met drie man klaar stonden, maar Lahssaini mikte op het achterhoofd van Mata. Het was wel de enige keer dat het billenknijpen was voor Club, dat er in de absolute slotfase nog 2-0 van maakte. Niet via Skov Olsen of Onyedika, die beiden de paal troffen, maar wel via Nusa. Een geweldige match was het niet, maar missie volbracht. Terwijl Seraing degradeert, ligt de druk voor de Champions’ play-offs weer bij AA Gent, dat dit weekend tegen Union speelt.