Leeuw is uitgebruld in ‘The masked singer’: “Het was een fantastische ervaring, maar mijn tijd zat erop”

Opgelet, spoiler alert! Net voor de halve finale valt Leeuw af in ‘The masked singer’. Hij kan dus terug naar zijn kooi, maar doet dat wel tevreden. “Het was een fantastische ervaring, maar iedereen wist ondertussen wel wie ik was, dus zat mijn tijd erop.”

Gelukkig zat Karen Damen nog in het speurdersteam, want gastspeurder Jelle De Beule kon niet veel hulp bieden – of La Esterella, zijn gok voor Raaf, zou echt uit de dood verrezen moeten zijn. Ook met zijn verdachte voor Leeuw zat hij ernaast. Want het was niet Regi Penxten, maar wel #LikeMe-acteur, presentator en zanger Maksim Stojanac die onder de lange manen van Leeuw verscholen zat.

“Wat een ongelofelijk format is The masked singer”, brult Stojanac. “Het is fantastisch om verschillende mensen uit de showbusiness en bekend Vlaanderen in pakken te steken en ze te laten zingen en dansen. Ik kan niet bedenken waar ik zo nog iets zou kunnen meemaken!”

Stojanac werd snel herkend door de speurders en mensen thuis. “Er zijn weinig jonge mannen die zingen in Vlaanderen en mijn hoge stem is behoorlijk herkenbaar. Ik probeerde wat tonen lager te zingen, om minder herkenbaar te zijn, maar dat is dan toch niet zo goed gelukt”, zegt Stojanac. “En ook mijn O-benen waren voor sommige speurders blijkbaar herkenbaar. Daar kan het ook aan gelegen hebben!”

Normaal zingt Stojanac in het Nederlands, maar in dit programma zong hij uitsluitend in het Engels. “Ik zing graag in het Nederlands. Het is mijn moedertaal en ik ben natuurlijk beïnvloed door #LikeMe, maar in het Engels zingen is ook zó leuk. Het was heel uitdagend om dat nu ook op een podium te doen. En ik sluit niet uit dat het de laatste keer was!”