Overvallers proberen slag te slaan in chique boetiek, maar dat is buiten uitbaatster gerekend: “Weet niet of dit dom was”

Domonique Woodward, een uitbaatster van een boetiek in het Engelse Malvern, heeft een diefstal van twee overvallers flink in de war gebracht. Toen de dame in de gaten kreeg dat twee mannen een zak vulden met dure spullen, schoot ze meteen in actie. Zo blokkeerde ze de ingang en kon ze na een stevige confrontatie de zak vol dure producten bemachtigen.

De diefstal gebeurde afgelopen dinsdag. In totaal hadden de criminelen aanvankelijk een buit gemaakt van 1.000 Britse pond. Door de moedige actie van Domonique bleef die beperkt tot 200 pond. “Het was 100 procent adrenaline dat me terug deed vechten”, vertelde de vrouw, die tijdens de vechtpartij met de dieven onder meer een slag in de ribben kreeg. “Ik weet nog steeds niet of ik trots moet zijn op mezelf of dat dit gewoon dom was.” De lokale politie is intussen een onderzoek gestart om de daders te identificeren.

