OVERZICHT. Net als Coolio stierven deze sterren aan ‘Belgische uitvinding’ fentanyl

Het overlijden van de Amerikaanse rapper Coolio (59) dateert al van september 2022, maar nu pas is er meer bekend over de doodsoorzaak. Een overdosis fentanyl zou hem fataal zijn geworden. Dat fentanyl, een pijnstiller van Belgische makelij, een hoog verslavingsrisico heeft, wisten we al langer. Coolio, bekend van de wereldhit Gangsta’s Paradise, is niet de eerste grote naam die sterft aan een overdosis ervan.

Fentanyl werd in 1959 ontwikkeld als geneesmiddel door de bekende Vlaamse farmacoloog Paul Janssen van Janssen Pharmaceutica. Het staat in de medische wereld bekend als een erg efficiënte pijnstiller, honderd keer krachtiger dan morfine en ideaal voor pijnbestrijding na operaties of bij kankerbehandelingen. De laatste jaren wordt het echter veel meer als drug gebruikt, zonder medische reden. Door te kauwen op fentanylplakkers kan je bijvoorbeeld erg snel in een roes komen, al gaat dat gepaard met een groot risico.

Als de pijnstillers op een andere manier worden gebruikt als op de bijsluiter, door erop te kauwen of te roken bijvoorbeeld, wordt de gehele dosis soms in één keer vrijgesteld. Dat kan ernstige en, in het slechtste geval, fatale gevolgen hebben. Bovendien is het erg verslavend.

De laatste jaren wordt de pijnstiller meer en meer verkocht. Met alle gevolgen van dien. Coolio is dan ook niet de eerste die sterft ten gevolge van een overdosis fentanyl. Ook bij deze overleden sterren werden er sporen van de Belgische uitvinding teruggevonden in hun bloed.

