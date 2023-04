Franse ex-prof Philippe Bouvatier die ooit hoge verwachtingen opriep, op 58-jarige leeftijd overleden

Philippe Bouvatier is vandaag in Rouen overleden. De 58-jarige Normandiër herstelde sinds december nooit meer echt van een dubbele trombose, waardoor hij gedeeltelijk verlamd was. Na Walter Bénéteau in december is Bouvatier de tweede aimabele Fransman die veel te jong overleed.

Bouvatier was een zeer beloftevolle jeugdrenner die in 1981 brons pakte op het WK op de weg en in 1984 derde werd in de Ronde van de Toekomst. De verwachtingen in eigen land waren zeer hoog. Bij de amateurs won hij danig veel, vooral in het werk tegen de tijd, dat de Fransen er een opvolger inzagen van Jacques Anquetil.

Hij debuteerde in de Renault Elf-Gitane-ploeg van Laurent Fignon en reed o.a. voor Zor-BH, BH Sport, RMO, Castorama, Aubervilliers ‘93-Peugeot. De spookploeg Le Groupement die in 1995 maar enkele maanden bestond, betekende het einde van een profloopbaan die in 1984 begon en waarin hij vooral een modeste helper was, maar nooit de zeer steile verwachtingen die in hem werden gesteld als jeugdrenner, kon waarmaken. (hc)