Challenger Pro League: Deinze houdt met tien man stand tegen beloften Standard, Dender wint ruim van Jong Genk

Deinze heeft vrijdag drie punten veroverd tegen de beloften van Standard (SL16) op de zesde speeldag in de degradatiegroep van de Challenger Pro League. Bij het begin van de terugronde van de nacompetitie in de Belgische tweede klasse konden de beloften uit Luik de 5-0 nederlaag van vorige week niet rechtzetten tegen Deinze. Ze verloren met 1-2 op Sclessin.

Deinze kwam in de eerste helft op voorsprong tegen SL16 via Lennart Mertens (34.). Door een rode kaart voor Steve De Ridder (43.) maakte Deinze het zichzelf nog moeilijk in de tweede helft. Mamadou Kone (50.), na de rust ingevallen voor doelpuntenmaker Mertens, vergrootte in eerste instantie nog de voorsprong, maar de jongelingen van Standard namen meer initiatief. Dat werd al snel beloond: Noah Mawete (59.) zorgde voor de aansluitingstreffer. Ondanks verwoede pogingen van SL16 hield Deinze met tien man de zege vast.

Ook de beloften van Genk en Dender keken elkaar vrijdagavond in de ogen. De ploeg uit Denderleeuw haalde het met 0-4. Tiago Cukur (7.) opende, op aangeven van Michael Lallemand, de score voor Dender. Met een hoge bal van buiten de zestien verraste Lennard Hens (29.) de Genkse doelman en verdubbelde hij de score. Tiago Cukur (71.) maakte na de rust zijn tweede van de avond en een owngoal van Amine Et-Taibi legde de 0-4 eindstand vast.

© BELGA

Dankzij de nipte overwinning springt Deinze (40 punten) voorlopig over Lommel naar de eerste plaats in de degradatiegroep. SL16 bezet met 24 punten de vijfde en voorlaatste plaats. Dender blijft, ondanks de klinkende zege, derde met 32 punten. Jong Genk heeft 25 punten en staat vierde. Met nog vier wedstrijden te spelen in de groep lopen vooral Jong Genk, SL16 en rode lantaarn Excelsior Virton (21 punten) het risico om te degraderen.